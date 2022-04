FOTOD ⟩ Poola lähetatud kaitseväe sihtüksus Wisent 5 on rajanud neli silda

«Seni pidid Poola piirivalvurid teatud piiri lõikudes patrullima jalgsi, kuna erinevad veetõkked ei võimaldanud kasutada ATV-sid. Nüüd oleme rajanud tugevad ja piisavalt laiad sillad mis võimaldavad tõkkeid ületada ja seega on muutunud piiri valvamine palju tõhusamaks ja mobiilsemaks,» ütles sihtüksuse Wisent 5 ülem kolonelleitnant Marko Land. «Lisaks jätkame piiril juurdepääsuteede parandamist, seni oleme seda teinud pea kümnel kilomeetril. Jätkuvalt tugevdame ka piirikaitse tõkkeid. Esile toomist väärib ka see et oleme saanud läbi viia koostööharjutusi Poola armee pioneeridega.»