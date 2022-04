Sellest nädalast Postimehe venekeelset toimetust juhtima asunud Sergei Metlev (30) on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistrikraadiga. Ta on teinud koostööd paljude väljaannetega vaatleja ja kaasautorina, viimased kaks aastat tegutsenud Postimehe kolumnistina, tänavu kevadel käivitanud venekeelses Postimehes autorisaate «Kodanik M» ning arendanud temaatilist ajalooportaali. Metlev on olnud Eesti Mälu Instituudi juhatuse liige, õpetaja, üleriiklike haridus- ja lõimumisprojektide eestvedaja ning noorteorganisatsioonide juht.