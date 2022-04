TAUST ⟩ Ukraina sõda Ränioru perspektiivist: väike ja tark on tõhusam kui eilse päeva tankid

Californiast vaadates on Ukraina sõda kaugel. Samas kui vaadata planeeti tervikuna kosmosest, nagu tehnoloogiafirmade satelliidid seda iga päev teevad, on see tervikuna hõlmatav ja väike. Tänu kosmosest jäädvustatule saab Maal dokumenteerida ka konkreetseid arenguid, nagu Butšas sõjaroimasid, ja satelliidifotod lükkavad ümber kõik Venemaa valed, mida süü mahapesemiseks püütakse kasutada.