Kuninganna võttis ootamatu kuju

Briti kuninganna Elizabeth II troonil olemise 70. aastapäevaks on valmis saanud tema nägu ja tegu Barbie-nukk. Ka varem on Barbie-nuku tootjafirma Mattel pühendanud erikollektsioone silmapaistvatele naistele, nagu Rosa Parks, Ruth Bader Ginsburg jt. Kuninganna Elizabeth on klassikalise Barbie-nuku täielik vastand, aga nukutootjatel on õnnestunud monarhi elutruult kujutada ning isegi kuulsad hallid lokid on ilusasti pähe keeratud.