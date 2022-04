Tallinna bussijaamas avati sõjapõgenikele infopunkt

Hädaolukorra lahendamise ühendstaabi sotsiaalkaitsegrupi juht Kert Valdaru lausus, et eelmisest nädalast on igal ööl käinud politseipatrull bussijaamas ja uurinud seal olevate inimeste abivajaduse kohta. «Nendest patrulli külastustest bussijaama ning suhtlusest bussijaama töötajatega selgus suurem vajadus riigitöötajate kohalolust bussijaamas. Kuna Niine põgenikekeskus enam vastuvõtupunktina ei tegutse, on sõjapõgenike pealinna saabumise sõlmpunktiks selgelt Tallinna bussijaam, mistõttu avasime teisipäeva õhtul seal infopunkti,» selgitas ta.