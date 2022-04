Kunstnik Helina Tilk: riik kaitseb elurikkuse arvelt pseudomuinsust

Tilk ütles BNS-ile, et suured ümberehitustööd, mis pidanuksid muutma Linnamäe paisu vähem ohtlikuks, rikkusid kogu paisu säilitamise mõtte, sest algsest ehitisest ei säilinud midagi. Teisisõnu: ülepeakaela muinsuskaitse alla võetud paisu koos mittetoimiva kalatrepiga pole nüüdseks reaalselt olemas – paisu algkehand on korduvalt ümber ehitatud ega ole enam vaadeldav.

Tilk viitas ajaloolasele Kalle Kroonile, kelle sõnul pole muinsuskaitselisele väärtusele vastavalt säilinud isegi mitte Linnamäe hüdroelektrijaama hoonestik, vaid tegu on alles 2000. aastate alguses rajatud hoonetega. Nõukogude armee poolt hävitatud algse ehitise asemele projekteeris arhitekt Raine Karp omal ajal hoone, mis ei meenuta millegagi algset, ja lisas vaateplatvormi koos erkpunase sillaga, mis on taotluslikus vastuolus möödunud sajandi kahekümnendatel rajatud kompleksiga.

Samas on aga kaks ametkonda – kultuuriministeerium ja keskkonnaamet – Jägala jõel asuvat Linnamäe elektrijaama ja paisjärve puudutavas kohtuvaidluses juba teise astmesse jõudnud. Esimeses kohtuastmes saavutati tänu keskkonnaameti heale tööle võit ja riik kohustas jälgima nii Euroopa Liidu looduskaitsedirektiive kui ka bioloogilist mitmekesisust. Nimelt voolab Jägala jõgi Natura kaitsealal ja on üks suurima potentsiaaliga lõhejõgedest Põhja-Eestis.

«Seal, kus elavad lõhelised, seal on ka elurikkus,» selgitas Tilk. «Lõhelised on hea indikaator jõe tervise ja teiste liikide olemasolus kohta. Kahjuks pole võimalik taastada Jägala jõe kalarikkust enne, kui mudase paisjärve asemel taasluuakse kärestikulised kudemisalad ja kaladele ligipääs sinna. Hinnanguliselt 10 000 või enamgi lõhelist võiks aidata taastada rannakalurite traditsioonilist elu, rääkimata loodusturismist või veespordist looduslikel kärestikel.»

Tilk viitas aga ajaloolasele Kalle Kroonile, kelle sõnul on Linnamäe jaam kõike muud kui väärtuslik. Muinsuskaitse klassifitseerib teaduslikust süsteemist lähtuvalt kõige vanemad ja samal ajal ka erilist väärtust omavad muistised enim kaitset vajavaiks – Linnamäe hüdroelektrijaam ega pais koos kalatrepiga Krooni sõnul nendele kriteeriumidele ei vasta. Krooni kinnitusel osutab tegelikkus pigem vastupidisele: just Linnamäe elektrijaama rajamisega kaasnes see, et osaliselt hävis ainulaadne muistis – Eesti vanim kindlustatud asulakoht, mis on olnud järjepidevalt asustatud juba alates muinasajast. Vanimad leiud, mis tulid välja hüdroelektrijaama hoonete ja paisu rajamise käigus, kuuluvad koguni nooremasse kiviaega.

«Täiesti arusaamatuks jääb kultuuriministeeriumi soov kulutada maksmaksja raha kohtus selleks, et kaitsta küsitava väärtusega objekti, samas kui tõeline väärtus – muinasleiupaik – võib jääda paisjärve alla, võttes arvesse muistse linnuse vahetut lähedust,» kritiseeris Tilk riigi vastuolulist käitumist. «Linnamäe hüdroelektrijaama ei leia me ka projektist pealkirjaga «Eesti väärtusliku 20. sajandi arhitektuuri kaardistamine ja analüüs».»

«On äärmiselt kurb, et kultuuriministeerium ja muinsuskaitseamet jätavad tähele panemata muinsuskaitset vajava rahvusliku iidse kultuurisümboli ning otsivad ettekäänet, et seda mitte kaitsta. Olen siiani arvanud, et kultuuriministeerium on võrdlemisi hästi hakkama saanud kultuuri hoidmise ja toetamisega. Seetõttu leian, et keskkonnaametiga kohtuskäimine on selles kaasuses täiesti ebaeetiline tegevus,» ütles Tilk.