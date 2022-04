Eestisse saabus laupäeval 442 Ukraina sõjapõgenikku

Saabunud 442 põgenikust 109 olid lapsed. Ajutise kaitse taotlusi on kokku registreeritud 21 992 inimesele. Majutuskohtades viibib kokku 4465 inimest, kellest 1706 on lapsed. Eesti on alates 27. veebruarist vastu võtnud 33 115 Vene armee brutaalsete rünnakute eest põgenenud inimest.