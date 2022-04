Eesti lühiuudised

Peaminister Kallas: vajame suuremat NATO kohalolu

Peaminister Kaja Kallas (Reformierakond) sai eile Berliinis kokku Saksamaa liidukantsleri Olaf Scholziga. Valitsusjuhid keskendusid kohtumisel Venemaa sõjalisele agressioonile Ukrainas, energiajulgeolekule ja NATO Madridi tippkohtumise ettevalmistamisele. Kallas tutvustas Scholzile kolme Balti peaministri eelmisel nädalal Riias kokku lepitud ühiseid eesmärke Madridi tippkohtumiseks. «Nende elluviimine aitab tugevdada meie piirkonna julgeolekut. Loodame Saksamaa toetusele meie visioonile – selle keskmes on see, et meie piirkonda on vaja märkimisväärselt suuremat NATO kohalolu nii taevas, maal kui ka merel,» sõnas Kallas. PM