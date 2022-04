OTSE POSTIMEHEST ⟩ Rahandusminister: valimiste eel raha jagades tuleb säilitada külm pea ja rahulik meel

Kas see rohkem kui 700 miljoni euro suurune eelarve on tehtud põhimõtte järgi, et just nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik?

Rahandusministrina pidin lühikese aja jooksul juba kolmandat eelarvedokumenti kokku pannes tõesti jälgima, et kaetud saaksid kõik need vajadused, mis tulenevad otseselt sõjast. Lisaeelarve ise on ikkagi erakorraline dokument, ja alati läheb nii, et kui uusi rahalisi kohustusi planeeritakse, on ideid kõigil väga palju. Arvestades, et meil seisab ees keeruline aeg, tuli hoolikalt kaaluda ja jälgida, et maksumaksja iga euro saaks kasutatud kõige otstarbekamal viisil. Me suutsime seda fookust hoida kogu 732 miljoni euro suuruse lisaeelarve tegemisel, mille kõik kulud on tõesti seotud vahetult sõjamõjude leevendamisega, muid muresid pole võimalik selle lisaeelarvega lahendada.