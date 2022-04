Zelenskõi sõnul tuleb olukord muuta okupantidele väljakannatamatuks

Zelenskõi ütles värskes pöördumises, et tema uskumuse kohaselt on vaid aja küsimus, millal Ukraina vabastatakse ja võitlust tuleb jätkata.

«Praeguse seisuga on juba vabastatud 931 asulat. Veel paljud linnad ja kogukonnad on ajutiselt Vene armee kontrolli all. Kuid ma ei kahtle, et see on vaid aja küsimus, millal me oma maa vabastame,» rõhutas president.

Zelenskõi märkis, et Venemaa võib sõja toetamiseks kulutada kolossaalseid ressursse.

«Seda kasvõi vastu astudes kogu vabale maailmale ja võttes oma inimestelt kõik, mis suudaks Venemaad ennast arendada. Kogu see potentsiaal suunatakse hävitama naabrite elusid,» tõdes riigipea.

«Aga ajaloo õppetunnid on hästi teada. Kui te kavatsete ehitada tuhandeaastase Reichi, siis te kaotate. Kui kavatsete hävitada oma naabreid, siis te kaotate. Kui soovite taastada vana impeeriumi, siis te kaotate. Ja kui lähete ukrainlastele vastu, siis kaotate,» rõhutas president.

«On ilmselge, et iga päev ja eriti täna, kui algas meie vastupanu kolmas kuu, on Ukrainas kõik mures rahuküsimuse pärast. Selle pärast, millal see kõik lõppeb. Selle üle, millal ja mis võib olla Ukraina võit ja millal võivad meie riigid rahumeelselt hakkama saada,» rääkis president.

«See küsimus on olemas ja lihtsat vastust pole. Kui on võit, siis tunnevad seda kõik. Kui rahu saabub, siis näevad seda kõik. Aga et see juhtuks – ja juhtuks kiiremini – ei pea mõtlema, et millal ja mis see saab olema. Peame iga päev mõtlema sellele, kuidas muuta okupantide viibimine meie maal veelgi talumatumaks,» rõhutas Zelenskõi.

Presidendi sõnul on Ukraina rahuks valmis.