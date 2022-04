ARHIIVIST ⟩ Mart Laar: Eesti pärast pronksiööd

Samasugused arengud on täheldatavad ka tänases Eestis. Ei mäletagi aegu, mil valitsuspartei ning peaministri populaarsus oleksid olnud sedavõrd suured, nagu see on praegu. See loob hea võimaluse, et esimest korda taasiseseisvunud Eestis püsiks valitsus võimul kogu talle määratud ametiaja ehk neli aastat. See oleks nii Eestile endale kui ka väljapoole kahtlematult positiivne signaal. Selline konsolideerumine peaministri-partei taha on tekitanud lootusi Eestis kaheparteisüsteemi kujunemisele. Nii nagu omal ajal, jäävad sedalaadi lootused ka tänases Eestis paraku unistuseks. Pigem näib, et sarnaselt omaaegse Eestiga pole ka tänases Eestis suudetud olukorda kasutada inimeste usalduse kasvatamiseks poliitika kui sellise vastu. See viitab võimalusele, et sisepoliitiline tulevik ei saa olema nii rahulik, kui praegu paistab.

Neljas vaadeldav ala on detsembrimässu ja pronksiöö mõju Eesti ühiskonnas toimunud arengutele. Kui 1924. aastal kardeti, et see toob kaasa veel suurema sotsiaalse lõhenemise ning osa ühiskonna tõrjutuse, siis tegelikkus osutus vastupidiseks. Äärmuste ehk kommunistide kõrvaletõrjumine tõi kaasa tegelikult ühiskonna sotsiaalse konsolideerumise. Pahempoolitseva hariduspoliitika lõpetamine aitas sellele oluliselt kaasa. Ka üldiselt pahempoolselt meelestatud inimestele sai selgeks, et kommunistlikud mässajad ei seadnud oma eesmärgiks mitte ühiskonna parandamist, vaid olid end andnud Venemaa võimupoliitika teenistusse. See arusaam puhastas olulisel määral õhku. Omalt poolt avanes Eesti ka probleemidele, mida seni oli suuremal või vähemal määral ignoreeritud. See ei tähendanud mingeid põhimõttelisi pahempoolitsevaid populistlikke järeleandmisi, küll aga samme ühiskonna elujärje parandamiseks, mis peamiselt tuginesid majanduse arengule.

Tänase Eesti probleeme on pronksiöö järel peetud keerukamaks, sest need ei puuduta mitte niivõrd sotsiaalseid küsimusi, vaid erinevusi rahvusgruppide olukorras ja meeleolus. Üldiselt väidetakse, et pronksiöö tõi kaasa Eesti lõhenemise suurenemise. See pole siiski nii kindel. Lõhe eksisteeris siin nimelt ju juba enne pronksiööd, olles pronksiöö põhjuseks. Loomulikult oleks Eesti valitsusasutused võinud mitmeski küsimuses targemalt käituda, kuid see polnud pronksiöö põhjuseks. Kui see poleks toimunud nüüd, oleks see aset leidnud hiljem. Eesti peab arvestama tõsiasjaga, et muukeelne elanikkond on jagunenud kolme ossa, milles üks on positiivselt integreeritud, teine kõigub maa ja taeva vahel ning kolmas ei kavatsegi integreeruda. Selle viimasega pole kahjuks Eestil midagi pihta hakata, kahe teisega tuleb aga tõsiselt töötada, eeskätt aga suhelda. Just seda on Eesti selgelt vähe teinud. Siin elavaid mitte-eestlasi tuleb käsitleda mitte probleemi, vaid võimalusena. See eeldab senisest suuremat avatust, mis omakorda ei tähenda järeleandmisi ei keelenõuetes ega kodakondsuseksamis. Sellega me solvaksime neid mitte-eestlasi, kes on igati positiivselt Eesti ühiskonda integreerinud, ega saavuta ühtegi soovitud eesmärki. Inimest pole võimalik Eesti kodakondseks muuta, kui ta seda ise ei teha. Nendele, kes seda aga on soovinud, peab Eesti senisest rohkem avanema. See eeldab muu hulgas nii programme, mis aitaksid mitte-eestlastel siin oma juuri maha saada, ning kiiret koolireformi, mis looks Eestis gümnaasiumi tasemel ühtse haridussüsteemi.

Kokkuvõttes tuleks tänasel Eestil pronksiööd käsitleda mitte probleemina, vaid võimalusena. Pronksiöö osutas mitmetele Eestis esinevatele probleemidele ja väljakutsetele, äratades Eesti ühiskonda neile vastama. Kui hästi või halvasti suudame seda teha, sellest sõltub ka meie tulevik. Mis puutub omaaegsesse Eesti Vabariiki, siis kahjuks tuleb tõdeda, et kuigi detsembrimässu järel toimunud ühiskonna konsolideerumine ja aktiviseerumine avaldas Eesti arengule positiivset mõju, ei kestnud positiivsed arengud kaua. Ühest äärmusest kippus tollane ühiskond kiirelt liikuma teise äärmusse. Kõikelubatavusest ja nihilistlikust hoiakust oma riigi suhtes maabus tollane Eesti järgmise kümne aasta jooksul «kõva käe» poliitika ning autokraatliku juhtimisstiili jumaldamise juurde, nähes just selles, aga mitte kodanike vabas ning demokraatlikus tahteavalduses vastust Eesti probleemidele. See hoiak osutus pikemas perspektiivis peaaegu sama laastavaks kui eelmine, aidates väliste olude karminedes kaasa Eesti iseseisvuse hävingule.