KAART ⟩ Salapärased rünnakud Venemaal alates Ukraina sõja algusest

Iisraeli riigi kaitsmise doktriinis on kaks olulist postulaati. Esiteks, kui näed, et sõda on vältimatu – ründa esimesena. Teiseks, kanna sõjategevus kohe väljapoole oma riigi territooriumit. Mõlemad on ääretult tähtsad põhimõtted, sest Iisraelil pole territooriumi, mida kaotada ning kahjustused elanikkonnale ja oma taristule on sellisel juhul kindlasti oluliselt väiksemad.