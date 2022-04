VIDEO ⟩ Veidemann: ERRi juhatuse esimehe valimisel sai määravaks stabiilsus

ERRi nõukogu esimehe Rein Veidemanni arvates lähtusid nõukogu liikmed soovist tagada keerulistel aegadel organisatsioonis stabiilsus. «Ma eeldan, et lähtekohaks oli stabiilsus nendel turbulentsetel aegadel, mis meil praegu on. Eriti nendes kriisides, mida me läbinud oleme ja mis ei ole veel lõppenud,» sõnas Veidemann.