Reitingud: Reformierakonna edu EKRE ees suureneb

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 31,6 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 21,5 protsenti ja Keskerakonda 16,9 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 15,6 protsendiga, Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 6,1 protsendiga ning Isamaa 5,1 protsendiga. Eesti 200 toetus langes nädalaga ühe protsendipunkti võrra ning võrreldes märtsi alguses saavutatud tipuga on parlamendivälise erakonna toetus praegu 4,1 protsendipunkti võrra madalam.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 48,5 protsenti ja opositsioonierakondi 32,7 protsenti vastajatest.

Tartu ülikooli Skytte poliitikauuringute instituudi teadur Martin Mölder märkis, et viimase kahe kuuga on erakondade toetusnumbrites muutunud vägagi palju. Jätkuvalt kasvav Reformierakonna toetus on teinud väga selge vahe sisse teisel kohal oleva EKRE-ga, kelle toetusnumbrid on püsinud stabiilsed.

«Samas on viimased kaks kuud olnud peaaegu järjepidevas languses Eesti 200 toetus, mis annab muuhulgas alust oletada, et Reformierakonnal on ehk mõningad oma vahepeal Eesti 200-le kaotatud toetajad tagasi võitnud,» ütles Mölder.