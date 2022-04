President Alar Karis kuulutas välja vaenusümboleid keelava seaduse

Karistusseadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse muudatused on seotud agressiooniaktis osalemisega ning rahvusvahelise kuriteo toetamise ja õigustamisega. Seaduse järgi muutub kuriteoks liitumine agressiooniakti toime paneva välisriigi relvajõudude või muu välisriigi agressiooniaktis osaleva relvastatud üksusega, osalemine välisriigi agressiooniakti toimepanemises või ettevalmistamises või teadvalt vahetult välisriigi agressiooniakti toetamine, sealhulgas selle rahastamine. Samuti on keelatud on avalikult eksponeerida agressiooniakti, genotsiidi, inimsusevastase kuriteo või sõjakuriteoga seotud sümbolit neid tegusid toetaval või õigustaval viisil.