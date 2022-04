Karis: Eesti ei saa lubada ühegi õpetaja kaotamist

Samuti tõi riigipea esile, et abi vaimse tervise toetamisel peab jõudma nii noorte kui ka õpetajate endini.

Riigipea sõnul tuleb õpetajate puudusega tegeleda valdkonniti, et füüsikat, keemiat ja eesti keelt annaksid koolis ikka need, kes tunnevad nii valdkonda kui ka õpetamise kunsti. Riigipea tõi esile, et samas tuleb sellega tegeleda ka geograafiliselt, et sarnased võimalused oleksid Tartu ja Tallinna linnakoolide ning Värska ja Iisaku maakoolide õpilastel.

President kõnet pidamas. Foto: Vabariigi presidendi kantselei

«Õpetaja amet on üks olulisemaid elukutseid, sest nii saab kõige paremini maailma muuta,» ütles president Karis ja lisas, et õpetajad saavad õpilastele olla inspireerivad eeskujud ning teistele õpetajatele toetavad kolleegid. Sellele lisaks on riigipea sõnul tarvis, et ülikoolides saaksid tulevased õpetajad hea ettevalmistuse ning kogu ühiskond mõistaks ja tunnustaks õpetajate tööd.

Riigipea sõnul sünnib kriisides kahte sorti lahendusi – ühed aitavad kustutada kõige ägedama tulekahju, teised ehitavad tuleviku vundamenti. «Kriisidel on omadus tuua teravalt esile senise süsteemi nõrkused ja käivitada uute lahenduste otsing,» ütles president Karis. Koroonaviiruse tõttu sisse viidud distantsõpe on tema sõnul selle ilmekas näide. «Samuti on meil väärt kogemus keelekümblusega, mille laialdane rakendamine osutub vajalikuks nüüd Ukraina peresid abistades,» lisas riigipea.

President Karis peatus oma sõnavõtus vaimse tervise olulisusel. «Olude sunnil peabki õpetaja juba tihti tegema psühholoogi tööd, kui koolis vastav spetsialist puudub või on üle koormatud,» tõdes riigipea ja märkis, et noorte vaimse heaolu koormat ei saa täies mahus panna õpetaja õlgadele ning vajalik abi peab jõudma ka õpetajate endini.

«Siingi on olulised vastastikune toetamine ja hoolimine, milles on oma osa kooli juhtkonnal, omavalitsustel, lapsevanematel ja riigil. Me ei saa endale lubada ühegi õpetaja kaotamist.»