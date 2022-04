REPSI KOHTUASI ⟩ Ministeeriumi endine kantsler: teised töötajad maksid kringlid ise kinni

Istungi alguses rääkis Laidmets, kuidas ta käis oma ametiaja lõpus Repsil 2021. aasta novembris külas. Kohtumine toimus põhjusel, et Laidmets tahtis teada informatsiooni enda töölt lahkumise asjaolude kohta ning oma seotuse kohta Repsi kohtuasjas. «Ta ütles, et ei tunnista ennast süüdi, et laual on need asjad, millest kogu aeg juttu on olnud, ja et kaitsjad tegelevad selle teemaga,» vahendas Laidmets Repsi sõnu.