Karis kohtumisel Küprose presidendiga: surve Venemaale sõja lõpetamiseks ja toetus Ukrainale on esmatähtsad

«Venemaa sõda Ukraina vastu on kardinaalselt muutnud Euroopa julgeolekuarhitektuuri ning põhjustanud enneolematu humanitaarkriisi ja miljonite inimeste kannatused. On aeg hakata julgemalt Ukrainat aitama nii finants-, humanitaar-, kui ka sõjalise abi andmisega ning toetades Ukraina Euroopa Liidu püüdlusi,» sõnas Karis. President pidas ühtlasi vajalikuks suurendada poliitilist ja majanduslikku survet Venemaale sõja lõpetamiseks.

Presidendid arutasid võimalusi Eesti ja Küprose heade suhete edasiseks süvendamiseks, näiteks digikoostöös. «Küpros on huvitatud meie edukast digitaalsest arengust. Oleme valmis jagama oma kogemusi e-valitsemise, digiteenuste ning küberjulgeoleku valdkonnas. Mul on hea meel, et homme allkirjastavad president Anastasiades ja peaminister Kallas Eesti-Küprose digikoostöö vastastikuse mõistmise memorandumi lisa, mis aitab toetada Küprost avaliku sektori digitaliseerimisel, tsiviilregistri ülesehitamisel ja küberturvalisuse vallas,» lausus Karis, kelle sõnul on tänavune aasta Eesti ja Küprose suhetes eriline, kuna 22. jaanuaril tähistati diplomaatiliste suhete sisseseadmise 30. aastapäeva.