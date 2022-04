Blinken: USA toetab tugevalt Soome ja Rootsi NATO liikmesust

Blinkeni sõnul näitab mõlema riigi suur huvi allianssiga liitumise vastu, et maailm on viimase kahe kuuga muutunud. Blinken jätkas, et USA jälgib Soome ja Rootsi otsuseid ja kui riigid soovivad liikmestaatust taotleda, siis USA toetab seda igati.