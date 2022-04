Lõppev nädal ja ka järgmised paar on paljuaastase keskmisega võrreldes 3–5 kraadi jahedamad. Maksimumid on aga kuni paarkümmend kraadi madalamad: 27 kraadi asemel 7 kraadi on nörritav.

Aprillis on ilmade kiire vaheldumine loomulik, sest just siis hakkab atmosfääris kehtestuma sooja poolaasta tsirkulatsioon. Talvise valdavalt läänesuunalise voo asemel võitlevad Eesti kohal omavahel põhja- või lõunasuunaline õhuvool. Suured kõrgrõhkkonnad Põhja-Atlandi kohal võivad blokeerida tavalise jugavoolu läänest itta suunatud trajektoori ning sundida õhuvoolu liikuma endast põhja ja lõuna poolt. Sõltuvalt õhuvoolude suunast võime saada põhjast külma õhku ikka veel jäise Arktika kohalt või Atlandilt või lõunast suviselt sooja õhku. Meie saame just põhja poolt tuleva õhu ning praegu paistab selline olukord veel mõnda aega püsivat, selle suhtes on erinevad ilmamudelid üsna üht meelt. Suvist sooja veel ei paista.