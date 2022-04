Zelenskõi sõnul võidakse Venemaaga peetavad rahukõnelused lõpetada

«Riskid, et igasugused kõnelused Venemaaga peatatakse täielikult, on väga suured. Seda just nende koletute tagajärgede tõttu, mida Venemaa endast maha jätab, kus iganes nad ka viibiks. Me oleme vabastatud aladel näinud igasuguseid koledusi. Tundub, et neil on mõrvade käsiraamat,» ütles riigipea.