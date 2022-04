KESKPÄEVATUND ⟩ Linnahall on ehituskunsti häbiplekk, mille ülesvuntsimine ei anna mitte midagi

«On muutunud peaaegu reegliks, et iga vähegi tähelepanuväärne laulja või muusik peab võtma seisukoha Ukraina sõja suhtes. Sel nädalal oli küsimuse all Elina Nechayeva, kes teleintervjuus ei võtnud esimesel korral seisukohta, mida ta Ukraina sõjast arvab ja ütles, et tuleks teha muusikat, mis kõigile meeldib. Selle peale läks lahti omaette väike sõda sotsiaalmeedias, kuni Nechayeva teatas, et ta on ikka tõsiselt selle sõja vastu.