Eestisse on jõudnud 34 590 Ukraina sõjapõgenikku

Ajutise kaitse taotlusi on kokku registreeritud 23 014 inimesele, selgub politsei- ja piirivalveamet statistikast.

Laupäeval jõudis Eestisse 555 inimest, sealhulgas 114 last. Saabunuist 359 olid transiidil. Majutuskohtades on kokku 4428 inimest, kellest 1694 on lapsed.