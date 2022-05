ÜRO: Ukraina sadamates seisab sõja tõttu miljoneid tonne teravilja

Frick kutsus üles taastama Ukraina toidutarneid teistele riikidele, et leevendada ülemaailmset toidukriisi, kuna paljud riigid sõltuvad näiteks Ukraina nisuvarudest.

ÜRO peasekretär António Guterres tunnistas möödunud nädalal Kiievit külastades, et Julgeolekunõukogu ei teinud piisavalt, et «tõkestada ja lõpetada» Venemaa sõda Ukrainas.

«Ütlen väga selgelt: Julgeolekunõukogu ei teinud kõike, mis tema võimuses, et seda sõda ära hoida ja lõpetada. Ja see on suure pettumuse, pettumuse ja viha allikas,» ütles ta ühisel pressikonverentsil Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga.