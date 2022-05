Ligi 100 000 võlgu oleva mehe väitel on tegu arusaamatusega

«Maksu- ja tolliamet nõuab minult üle 48 000 euro, ma ise küll ei tea, et olen riigile võlgu,» ütles Andres Kuusmaa, kes sai meilile teate, et tema nimele on väljastatud haldusakt. Maksu- ja tolliametisse (MTA) kohale minnes kuulis mees konsultandilt, et tegemist on kohtutäiturite nõuetega. Kuusmaa küsis, kas ta on riigile võlgu, ja sai jaatava vastuse. «Mulle jäi arusaamatuks, milline riigiamet minult sellist summat nõuab, aga keegi ei osanud midagi öelda. Küsisin, millal raha võetud on, kuidas selline summa tekkis – ikka ei teatud midagi.»