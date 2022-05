Kohus pani Lüganuse kooli sulgemise seisma

Esmaspäeval tehtud kohtumääruses peatas kohtunik Lüganuse vallavolikogu otsuse punkti, mis sulges kooli selle aasta augusti lõpus. Esialgse õiguskaitse korras tehtud määrus kehtib kuni kohtuvaidluse lõpuni.

Lüganuse kooli lapsevanemad kaebasid vallavolikogu otsuse halduskohtusse aprilli lõpus. Lüganuse vallavolikogu leidis, et vallal pole raha 60 õpilasega põhikooli ülalpidamiseks ning lapsed peavad oma haridusteed jätkama Kiviõli või Maidla koolides.

Polluks kirjutas kohtumääruses, et lapsevanemad peavad saama haridusküsimustes kaasa rääkida. Polluks märkis, et kohus ei hinda, kas Lüganuse kool peab tegusema või tuleb see sulgeda. Kohus hindab aga seda, kas vallavolikogu tegi otsuse laste hariduse huve kaalutledes.

«Mida väiksem on laps, seda suurem on vanema otsustusõigus tema haridusküsimustes, ja vastupidi: mida suurem on laps, seda vähem saab lapsevanem otseselt määrata,» kirjutas Polluks.

«Et omada mõju, peab see õigus ulatuma ka perekonnaringist väljapoole ning võimaldama sellele tugineda ka avaliku võimu kandjaga suheldes. Hariduspõhiõigus võib joosta tühja, kui vanemad ei saa haridusküsimustes kaebust esitades kaitsta laste õigust haridusele avaliku võimu tegevuse eest,» märkis Polluks.

Tartu halduskohtu pressiesindaja Anett Kreitsmann lisas, et esialgset õiguskaitset oli kohtu hinnangul vajalik kohalda, sest kooi sulgemine on pöördutmatu, kooli ei ole võimalik enam uuesti avada, kui kohus leiab lõplikus kohtuotsuses, et vallavolikogu otsus tuleb tühistada.

«Oletades, et kaebajate kaebused on edukad ja kohus tühistab vaidlustatud haldusaktid, siis tuleks Lüganuse kooli tegevuse jätkamiseks uuesti avada. See ei pruugi aga olla enam teostatav, sest näiteks õpetajad on endale selleks ajaks tõenäoliselt uue töökoha leidnud, lapsed käivad juba teises koolis. Seega esineb antud juhul oht, et esialgse õiguskaitse mitte kohaldamise korral, võib kaebuse esitajate õiguste kaitse kohtuotsusega osutuda võimatuks,» märkis kohus oma määruses.