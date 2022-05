Pronkssõdurit lõhkunud mees: «Mul on valus näha Vene sõdurit oma linnas!»

Kolm nädalat tagasi pronkssõdurit lõhkunud Aleksander Tomas Vassiljev ütles Postimehele, et tegemist oli sõjavastase protestiaktsiooniga, sest Ukrainas toimuva valguses on tal valus näha Tallinnas Vene sõdurit. Samas lisas mees, et kahetseb oma meelsuse sellisel viisil avaldamist.