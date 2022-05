Väliskomisjon vaeb Rootsis julgeolekuolukorda

Väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni sõnul on Rootsi parlamendis, aga ka kaitse- ja välisministeeriumis toimuvate kohtumiste põhiteemaks muutunud julgeolekuolukord ja sellest tulenevad otsused. «Kohtumiste läbivaks jooneks on küsimus, mida saame veel teha, et toetada Ukrainat sõjas Venemaaga. Ukraina võidule aitamine on praegu meie kõigi kõige olulisem ülesanne,» ütles ta.