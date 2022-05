Reformierakonna uus peasekretär on Timo Suslov

Uueks peasekretäriks nimetatud Suslov ütles, et talle tuleb kasuks juhtimiskogemus politseis ja Keila linnavalitsuses. «Peasekretärina saan panustada organisatsiooni käekäiku veel tugevamalt kui seni. Väljakutse teeb eriti huvitavaks eesootav valimisperiood. Eesmärgiks on viia Reformierakond tugeva meeskonnana riigikogu valimistele ja need taas võita.»