Ukraina päevik tõi Igor Tarole Facebookis ajutise piirangu

Taro selgitas Postimehele, et tõepoolest kaevati tema viimase Ukraina-teemalise postituse kui väidetava vihakõne peale. Ta sai kontole 24 tunniks kasutamispiirangud ning postitus peideti.

«24-tunnine piirang võib esmapilgul tunduda ju leebe,» sõnas Taro, kuid juhtis siis tähelepanu asjaolule, et tema postitusi on ka varem alusetult raporteeritud ja alati on karistus rangemaks läinud. Esimene kord, kui vihakõne eest tema peale kaevati, võeti kõik piirangud pärast Taro esitatud vaidlustust maha.