Kaitseväe üksus tuuakse Malist ära jaanideks

Veebruari keskpaigas sai selgeks, et liitlased lõpetavad Prantsusmaa-juhitud sõjalise missiooni Malis. 2020. aasta augustis sõjaväelise hunta valitseda sattunud riik ei ole näidanud üles valmisolekut liikuda demokraatlike valimiste poole, samuti tehakse koostööd Vene Wagneri palgasõduritega.

Möödunud kuud ei ole toonud konfliktile lahendust. Mali sõjaväehunta teatas teisipäeva õhtul riigitelevisioonis, et Prantsusmaal ei ole enam õiguslikku alust riigis sõjalisi operatsioone läbi viia, kuna Bamako on kaitsekokkulepetest lahkunud.

«Sellised plaanid praegu on, räägitakse läbi Aafrika riikide valitsustega,» kinnitas asekantsler. Kaitseminister Kalle Laanet (RE) lausus veebruaris Postimehele, et isegi kui kaitseväelased mõnda teise riiki lähetatakse, on selleks vaja ka riigikogult mandaati.