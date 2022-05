KAS OLED NÄINUD? ⟩ Tallinnas trammi peale läinud mees jäi kadunuks

Tänaseks on politsei kontrollinud haiglaid, Hillari kodupiirkonda, suhelnud tema lähedaste ja naabritega. Keegi neist pole meest näinud veebruarikuust saati. Mehe mobiiltelefon on välja lülitatud.

Hillar on umbes 175 sentimeetrit pikk, kõhnema kehaehitusega. Tervisliku seisundi tõttu liigub mees väga aeglaselt ning tema rääkimine on raskendatud. Hillaril on pikemad hallisegused juuksed ja habe. Mees kannab prille, seljas on tal musta värvi jope, jalas helkurribadega sinised tunked, peas karvane talvemüts.