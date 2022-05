Keskerakond oli laenuvõtmise äärel

«Kohus on oma otsuse teinud ning erakond austab seda,» kommenteeris erakonna esimees Jüri Ratas. «See on olnud meie jaoks väga keeruline vaidlus, kuid saame nüüd pöörata uue lehekülje selles väga pikas ja ammuses küsimuses,» lisas ta. Riigikogu fraktsiooni juht Jaanus Karilaid lisas omakorda, et «üks jama jälle klaaritud».