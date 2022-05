Linnavolikogu otsustas anda Volodõmõr Zelenskõile Tallinna vapimärgi

Märtsis esitas Isamaa fraktsiooni esimees Urmas Reinsalu linnavalitsusele ettepaneku anda linna erilise austusavaldusena vapimärk Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskõile. Linnavalitsus ettepanekut ei toetanud, mistõttu esitasid Isamaa, Reformierakonna, EKRE ja Eesti 200 fraktsioonid samasisulise ettepaneku Tallinna linnavolikogus ning see pälvis volikogu toetuse.

Muudatusettepanekut tutvustanud Isamaa fraktsiooni liige Karl Sander Kase rõhutas ettepaneku olulisust. «Me ei tohi unustada, et Ukraina on Venemaa agressiooni tõttu kistud sõtta enda riigi ja rahva iseseisvuse nimel. Ukraina sõdib praegu vaba Euroopa nimel ning tunnustus Tallinna vapimärgi näol olnuks tunnustus Ukraina rahvale,» ütles Kase.

«Ukraina president juhib Ukraina riigi ja rahva võitlust Venemaa agressiooni vastu. See kangelaslik võitlus ja selle tulemus on eksistentsiaalselt oluline Tallinnale ja kõigile teistele vaba maailma linnadele, et meil säiliks Venemaa sõjalise sekkumiseta rahu,» seisis muudatusettepaneku seletuskirjas.