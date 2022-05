REPORTAAŽ ⟩ Kohalikud on Järvamaa tapatööst šokeeritud

Sündmuskohale lähenedes uurime hoolega, kas näeme mõnd kurepesa. Esimene hakkab silma Türi poole keerates väikse küla lähedal. Vaatepilt on kurb. Pesast on alla kukkunud või visatud neli kuremuna, üks neist on katki läinud.

Kohalik elanik Margarita (pildil) on juhtunust šokeeritud. «Hakkasin hommikul pool seitse tööle sõitma ja siis ma alati vaatan, et toonekured juba tulevad. Seekord nägin, et kurg lamab maas. Töö juures juba kuulsin juhtunust ja nägin pilte. See oli ikka jube!»