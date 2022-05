Meedia: Ukraina sai Ühendriikidelt luureandmed ristleja Moskva kohta

Luureametnikud ütlesid NBC Newsile, et Ukraina oli Ühendriikidelt küsinud teavet ristleja Moskva asukoha kohta Mustal merel.

Luureametnike kinnitusel ei olnud Ühendriidel teavet selle kohta, et Ukraina kavatseb laeva pihta rakette lasta ja USA ei osalenud rünnakuotsuse tegemisel.

USA kaitseministeerium eitas varem päeval kuuldusi, et olevat edastanud Ukraina vägedele luureandmeid Vene kindralite asukohtadest lahinguväljal.

Reageerides New York Timesi artiklile USA toetusest Ukraina sõjaväele ütles Pentagoni pressiesindaja John Kirby, et tõele vastab Kiievi vägede varustamine sõjaväeluure andmetega, mis «aitavad ukrainlastel oma riiki kaitsta».

New York Times kirjutas päev varem, et Ühendriikide jagatud luureinfo on alates Moskva invasiooni algusest aidanud Ukrainal tappa mitu Venemaa kindralit.