Kõrged elektrihinnad riigi rahakotti ei täida

Rahandusministeeriumist öeldi Postimehele, et käibemaksu tasumine kogu energeetikasektoris tegi esimeses kvartalis küll 42,5-protsendilise hüppe, kuid summana moodustas see 19 miljonit eurot. Suurt ülelaekumist pole oodata ka aktsiisidest, sest neid tasutakse mahu, mitte hinna pealt.

See tähendab, et suurimad summad kallilt elektrihinnalt liiguvad riigikassasse tagasi läbi Eesti Energia. «Dividendipoliitika on meil riigiga kokku lepitud ja plaanime maksta endiselt poole oma kasumist dividendiks. Eelmisel nädalal just kandsime Eesti riigi eelarvesse [2021. majandusaasta] dividendina 46,7 miljonit eurot, pluss kaasnevad maksud. Lisaks tasub meenutada, et maksame dividende 60 000 aktsionärile,» ütles Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter ajakirjanikele.