Biden rääkis uuest relvaabipaketist Ukrainale

Presidendi sõnul hakkab seni eraldatud rahastus ammenduma ja see on ajendanud teda kongressilt suuremat toetust küsima. Biden üritab samal ajal veenda kongressi, et see annaks Ukrainale järgmiseks 33 miljardi USA dollari suuruse abipaketi.

Bideni sõnul on USA poolt Ukrainale antud julgeolekuabi maht ajalooline ja seda on antud märkimisväärselt kiires tempos. Enne viimast relvaabipaketti oli USA saatnud Ukrainale relvi enam kui 3,4 miljardi dollari väärtuses.

Reedene uus pakett tähendab, et ülejäänud 250 miljonit dollarit, mis on saadaval Ukraina jaoks varem lubatud rahastamisest, on otsa saanud. Biden avaldab kongressile survet, et see annaks loa tohutule 33 miljardi dollari suurusele Ukraina abipaketile, mis sisaldaks 20 miljardit dollarit sõjalist abi ja mis kestaks viis kuud.