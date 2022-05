Pirita rannaprügis on kõige rohkem plasti ja klaasikilde

Uuring kinnitab, et enamik mereprügist, sh plastprügisti pärineb maismaalt ja tekib rannal ja ranna lähedal. Enamiku prügist tekitavad ranna külastajad, kes seal vaba aega veetes söövad ja joovad. Rannaprügi uurides selgus, et see sisaldab peamiselt toodete pakendeid, klaaspudelikilde, pudelikorke, joogitopse ja -kõrsi, plastnuge ja -kahvleid ning suitsukonisid.