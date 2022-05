Riho Terras: ma ei ole rassist ja pole midagi sellist öelnud

Terras kirjutas sotsiaalmeedias, et juhtum on talle suureks õppetunniks.

Riho Terrase avaldus

Kindlasti peavad kõik inimesed, eriti hilisõhtusel ajal, mil arusaamatused sünnivad kergemalt, käituma korralikult. Isegi, kui tundub, et soov ei ole vastastikku sama mõistvalt käituda.

Mul on kahju, et ühest õhtusest möödarääkimisest ja sellest tulenenud vastastikusest (pigem põhjendamatust) ärritusest sündis kära, mis sisaldab väiteid, hinnanguid ja tõlgendusi, mis lihtsalt ei pea paika.

Ma ei ole rassist ega ole midagi selleloomulist öelnud. Üldse mitte. Kõik, kes mind natukenegi tunnevad, võivad seda kinnitada. Inimesi tuleb austada sõltumata nahavärvist, soost või rahvusest. See on iseenesest mõistetav.

Minu kohustus on olla eeskuju, olla parem ja õiglasem. Minul on eksimiseks vähem ruumi, kuid oma inimlikkusest ma mööda alati ei pääse. Kipun olema emotsionaalne, see ei õigusta minu vahepealset ärrituvust. Isegi, kui näen ebaõiglast käitumist – enda või kellegi teise suhtes.

Ma tahan olla viisakas ja lahke ka siis, kui ma tunnen, et minu või mõne teekaaslase suhtes seda ei olda. Ma pean ses osas ise veelgi valvsam olema, et ma ise ebaõiglane poleks.

Soovin kõikidele asjaosalistele head. Kõikidele, kes sel õhtutunnil asjasse segatud olid. Usun, et peagi mõistavad kõik, et väikesest asjast on sündinud suur tüli. See juhtum – kui meelevaldselt see ka mõne meediaväljaande poolt tõlgendatud poleks – on mulle suureks õppetunniks. Suur eksam on mul endiselt ees. Minust oodatakse rohkemat, sest ma peangi olema rohkemat. Olema targem.