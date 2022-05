FOTOD ⟩ Katri Raik: narvakad saavad aru, miks 9. mai sümboolika ei ole enam vastuvõetav

Küsimusele, mida tähendab talle 9. mai, vastas Raik, et ennekõike on see ilus kevadine päev ilusa ilmaga.

«9. mai on ka Euroopa päev. Mulle on need kaks tähtpäeva sarnased, sest mõlemad on seotud rahuga. Euroopa Liit on loodud selleks, et Euroopa riikides omavahel ei oleks pingeid... Seetõttu on see mulle rahupäev,» rääkis Raik.