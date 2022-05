FOTOD ⟩ Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus avas uue kontori

Margus Armi sõnul on targad IT-lahendused lahutamatu osa kaasaegsest ühiskonnast ning eestlased on nende osas järjest nõudlikumad. «Loomulikult oli uue kontori puhul eelduseks, et see vastaks kõigile kaasaegsetele töötingimustele ja saaksime oma inimestele pakkuda sarnaseid võimalusi nagu erasektor, kellega me nii tööjõu kui ka hüvede osas kahtlemata konkureerime,» märkis Arm.