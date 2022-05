Eesti lühiuudised

Minister Kersnat võib ees oodata väärteomenetlus

Rahandusministeeriumis lõppes haridus- ja teadusministeeriumi möödunud aasta Covid-19 kiirtestihangete analüüs, millega leiti viiteid kahele võimalikule väärteole. «Saan aru, et väärteomenetluse korral on mulle võimalik määrata kuni 300 trahviühikut ehk 1200 eurot trahvi. Kui nii, siis palun tehtud vigade eest vabandust, õpime neist ja maksan trahvi isiklikult riigikassasse,» kommenteeris haridus- ja teadusminister Liina Kersna (Reformierakond, pildil) uudist. «Minu jaoks oli ja on oluline, et lapsed saaksid käia turvaliselt koolis. Loomulikult peab seda tagama seadustega kooskõlas ja just sellise teadmisega me hariduse avatuna hoidmise eesmärgi nimel meeskonnas ka tegutsesime,» lisas ta. PM