Kui Postimees esmaspäeva hommikul politsei- ja piirivalveameti (PPA) strateegilisse staapi jõudis, oli suur osa tööst juba varem ära tehtud. Öeldi isegi, vast naljatamisi, et halvasti on asjad siis, kui nad esmaspäeval päriselt midagi tegema peavad. Vähemalt tolleks hetkeks koosnes nende töö suuresti olukorra jälgimisest. Strateegilise staabi juhi Vaiko Vaheri sõnul on nende pilgu all kõik neli prefektuuri ning sõltuvalt vajadusest ja arengutest otsustavad nemad, millal ressursse eri piirkondade vahel ümber liigutada.