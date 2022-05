Macron lubas Ukrainale täielikku toetust

Macron ütles varem päeval, et Venemaa ja Ukraina peavad jõudma rahuni läbirääkimiste kaudu.

«Homme peame asuma rahu üles ehitama ja ärgem seda kunagi unustagem. Me peame tegema seda koos Ukraina ja Venemaaga ühise laua taga,» ütles Macron ajakirjanikele.

«Ukraina ja Venemaa on need, kes seavad arutluse ja läbirääkimiste tingimused, ent seda ei tehta läbi ühe või teise välistamise, isegi mitte nende alandamise,» lisas president.

Macron ütles esmaspäeval ühtlasi, et Ukraina-suguse kandidaatriigi vastuvõtmine Euroopa Liitu võtaks aastakümneid ja tegi seetõttu ettepaneku luua laiem poliitiline kogukond demokraatlikest riikidest ühenduse ümber.

«Isegi kui me annaksime neile kandidaadi staatuse homme, teame me kõik väga hästi, et nende liitumise heaks kiitmise protsess võtaks mitu aastat, tõele au andes kahtlematult mitu aastakümmetki,» ütles Macron Ukrainast rääkides.