Uus-Veerenni kvartalisse rajatakse suur avalik pargiala

Tallinna linnaruumi lisanduv uus park on mõeldud kasutamiseks kõigile ja valmib 2022. aasta sügisel. «Lähtume elukvartalite rajamisel tervikust. Lisaks hoonete professionaalsele arhitektuurile ja kvaliteetsele ehitusele on Merko standardis alati kodude ümbruse haljastamine ning elanikele rekreatsioonialade loomine. Mahukamatel arendusaladel rajame lisaks suuremaid avalikku kasutusse jäävaid rajatisi,» selgitas Uus-Veerenni arendusjuht Alar Toomik.

Pargi on kujundanud KINO Maastikuarhitektid. Sama büroo arhitektid Karin Bachmann ja Mirko Traks on loonud ka Uus-Veerenni esimese etapi eluhoonete sisehoovi lahenduse, mis pälvis 2020. aastal Maastikuarhitektide Liidu aastapreemia.

Uus-Veerennis seni valminud elamute koduõued on kinnitanud, kuivõrd hinnatakse rohelust ja mõnusa äraolemise võimalusi. Nüüdsest lisanduv kokku üle 8500 ruutmeetri suurune avalikuks kasutuseks mõeldud pargiala lähtub samadest sihtidest – läbimõeldult haljastatud ala on valgustatud ja pakub mitmekesiseid ajaveetmise võimalusi. Pargist leiab rahulikke puhkekohti ja aktiivse mängu võimalusi. Atraktsioonidena on kavandatud kiiged, ronila ja piknikupaigad.

Uus-Veerenni pargi haljastus lähtub elurikkuse toetamise põhimõtetest. Pargis kasutatakse poollooduslikke kooslusi, mis võimaldavad elupaiku ja toitu nii putukatele kui lindudele ning mille hooldus on regulaarselt niidetavate pindadega võrreldes minimaalne. Võimalikult palju säilitatakse olemasolevat haljastust ning parki lisaks istutatavad põõsad ja puud on linnakeskkonda sobilikud ja vastupidavad, luues samas hubase ja koduse keskkonna.

Uus-Veerenni arendusala on ligikaudu 12 hektari suurune. Etapiviisiliselt valmivas kvartalis saab olema ligi 50 eluhoonet. Tänaseks on elanikud kolinud sisse üle 20 hoonesse ja käimas on 15 hoone ehitus, kvartalisse on plaanitud ka lasteaia ja ärihoone rajamine.