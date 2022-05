Ministeerium Õpetajate Lehest: oleme valmis tuleviku üle sisukat dialoogi pidama

Haridus- ja teadusministeerium (HTM) teatas märtsis Õpetajate Lehe tegijatele, et nende eelarvet kärbitakse pea 60 000 euro võrra. Postimehele öeldi ministeeriumist, et selle aasta eelarvega käis kaasas klausel, et tulevikuplaanid ja sisu räägitakse üle – ning see dialoog juba käib.