Eesti lühiuudised

Õiguskantsler: neli kontrolltööd nädalas rikub õpilaste õigusi

Õiguskantsler Ülle Madise poole pöördus üks 9. klassi õpilane, kelle klass pidi ühel nädalal tegema neli kontrolltööd. Madise hinnangul eksis õpetaja, kui tegi klassile neljanda hindelise töö. «Õppenädalas tohib olla kuni kolm kontrolltööd, mis on õppeveerandi või kursuse õpitulemuste omandamist kontrolliv kirjalik töö,» kirjutas Madise vastuseks. Kooli õppejuht selgitas õiguskantsleri nõunikule, et tegelikult toimus klassil ühel nädalal kolm kontrolltööd: ajaloos, eesti keeles ja ühiskonnaõpetuses. Ja kuigi algul pidi klass samal nädalal tegema kontrolltöö ka bioloogias, muudeti see kooli elektroonilises õppeinfosüsteemis ära ja selle asemel tehti bioloogias õpilastega kokkuleppel kontrolltöö asemel hindeline töö. Madise selgitas, et õpetaja küll leppis kokku hindelise töö, kuid see vastas siiski kontrolltöö määratlustele ehk sisuliselt tehti ikkagi neli kontrolltööd nädalas. PM