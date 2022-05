Reitingud: Reformierakond sai nädalaga toetust juurde

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 33 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) 21,4 protsenti ja Keskerakonda 17,8 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Reformierakonna toetus tõusis nädalaga ühe protsendipunkti võrra ning viimase kolme kuuga on peaministripartei toetus kasvanud 11,7 protsendipunkti võrra ning on praegu kõrgeimal tasemel alates eelmise aasta aprillist.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 13 protsendiga, Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 6,7 protsendiga ning Isamaa 5,1 protsendiga. Eesti 200 toetus on jätkuvalt langustrendis ning viimase kolme kuuga on see langenud 6,7 protsendipunkti võrra.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 50,8 protsenti ja opositsioonierakondi 33,2 protsenti vastajatest. Viimati oli koalitsioonierakondade summaarne toetus vähemalt 50 protsenti eelmise aasta juuni alguses.

Tartu ülikooli Skytte poliitikauuringute instituudi teaduri Martin Mölderi sõnul on erakondade toetusreitingutes näha ennekõike juba varasemate trendide jätkumist.

«Reformierakonna toetuse kasv kestab ning praeguseks on nad taas saavutanud taseme, mida nägime vahetult pärast Kaja Kallase valitsuse moodustamist. Samas jätkab langustrendi Eesti 200, mis on praeguseks kukkunud tagasi tasemele, kus oldi enne kohalikke valimisi,» märkis Mölder.

Tema sõnul on tõenäoline, et väga paljud Eesti 200 toetajad, kelle jaoks on ka Reformierakond sümpaatne, on tagasi viimase selja taha liikunud. «Eesti 200 ja Reformierakonna näol on nii praegu kui ka lähenevate valimiste valguses tegemist kindlasti kõige tulisema otsese konkurentsipaariga, kuna need kaks erakonda võistlevad suuresti väga sarnaste valijate poolehoiu pärast,» ütles Mölder.