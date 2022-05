Eesti suursaared Hiiumaa ja Saaremaa on ukrainlaste jaoks tõeline meretagune asi ja sinna minema eriti ei kiputa või kui minnakse, siis pigem, kui keegi tuttav on juba ees. Siiski on Hiiumaale jõudnud PPA eilseil andmeil 55 ja Saaremaale 613 põgenikku. Mõlemal saarel, aga eriti Saaremaal, on rahva arvu kasv täitsa tuntav.